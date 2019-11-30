Донецк, , 12:33 — REGNUM С начала года на территории Донецкой народной республики в результате военной агрессии Украины погибли 160 человек. Об этом 29 ноября сообщается в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой.

Отмечается, что с 1 января по 28 ноября текущего года погибли 160 человек. 151 человек из погибших — защитники Донбасса, 9 человек — мирное население республики.

Также в ведомстве напомнили, что всего с начала войны в республике погибли 4889 человек, в том числе 81 ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов со стороны украинских боевиков был ранен мирный житель.

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