Москва, , 11:36 — REGNUM Корреспондент портала Hotline. travel проанализировал уловки, которыми пользуется сервис онлайн-бронирования мест размещения Booking.com для привлечения и удержания клиентов. О находках он поделился на портале TourDom.ru.

Он пришел к выводу, что Booking.com в своей работе использует целый ряд психологических уловок. Во-первых, такие формулировки, как «три пользователя сейчас просматривают страницу» и «вам улыбнулась удача — здесь обычно нет мест» призваны вызвать тревогу у покупателя. Когда он приведен в такое состояние, сервис предлагает хорошие новости — «бесплатное повышение категории номера» или же «забронируйте проживание и получите скидку на аренду любого автомобиля». Закрепляет эффект воздействия фразы «этот вариант оправдал и превысил ожидание 97% гостей» или же «хороший вариант для пар — они…». Таким образом, по мнению эксперта, итоговый выбор клиентов часто оказывается им навязан.

Однако представители туриндустрии убеждены, что с Booking.com можно и нужно конкурировать, прежде всего с помощью живого общения со специалистами.