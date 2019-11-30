Москва, , 11:29 — REGNUM Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» в номинации «Туризм» в 2019 году присудили российской системе онлайн-бронирования Bronevik.com, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В этом году торжественная церемония награждения прошла 28 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ. После официальной части глава компании Дмитрий Алиферка поговорил с журналистами и рассказал о планах сервиса на будущее: «Планы у нас грандиозные — занять достойное место среди международных лидеров бронирования отельного контента, предоставить качественный продукт российским пользователям и завоевать их доверие на рынке внутреннего туризма». Он уверен, что для этого у компании есть все необходимое.

Добавим, что эта премия была учреждена пять лет назад, и на сегодняшний день многие считают ее одной из самых престижных наград, подчерчивающих вклад компании в импортозамещение.