Шарм-эль-Шейх, Египет, , 11:26 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские специалисты вновь могут проверить аэропорты Египта на соответствие всем нормам безопасности до конца 2019 года, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прокомментировал сложившуюся тяжелую ситуации с перелетами между странами: «До конца года российские специалисты могут проверить аэропорты Египта для подтверждения безопасности. Надо решить необходимые проблемы для того, чтобы как можно скорее возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».

Напомним, что пока в Египте внимательно изучают меры по усилению безопасностей аэропортов, предложенный российской стороной, и готовят по ним ответ.