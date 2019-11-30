Киров, , 11:02 — REGNUM В Кировской области мальчиков рождается больше, чем девочек, но при этом с течением жизни численность женщин всё больше превышает численность мужчин. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, на начало 2019 года в Кировской области на 1 тыс. мужчин приходилось 1170 женщин. В том числе в городской местности на 1 тыс. мужчин приходилось 1213 женщин, в сельской — 1036 женщин.

При этом мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. Так, в 2018 году в Кировской области родились 6481 мальчик и 6132 девочки, то есть на каждые 100 девочек пришлось 106 мальчиков. Но с возрастом соотношение постепенно выравнивается, а затем смещается в сторону женщин: на начало 2019 года устойчивое преобладание числа женщин над числом мужчин наблюдалось с 40-летнего возраста, к 74 годам соотношение мужчин и женщин составило один к двум, к 80 годам — один к трем.

Средний возраст продолжительности жизни мужчин в Кировской области составляет 66,8 лет, женщин — 78 лет.

«Различия обусловлены высокой смертностью мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, что является острой демографической проблемой не только Кировской области, но и всей России», — поясняют статистики.

В ведомстве также подчёркивают, что на численность мужчин и женщин влияет процесс миграции. За прошлый год в регион прибыли 15,2 тыс. человек, из них 7,2 тыс. мужчин и 8 тыс. женщин (47,4% и 52,6% соответственно).

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Тенденция превышения численности женщин характерна для подавляющего большинства регионов. Как сообщало ИА REGNUM, в России в настоящее время меньше всего мужчин (менее 45% всего населения) проживают в Ярославской, Ивановской и Тульской областях, Ингушетии и Санкт-Петербурге. И только в одном регионе «мужчин однозначно больше, чем женщин» — в Чукотском автономном округе.

Ранее в Росстате проанализировали возрастной состав населения страны и пришли к выводу, что за 90 лет выросло число бабушек и дедушек, а число внуков сократилось почти в семь раз. По данным ведомства, на 1 тыс. жителей в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 пожилых (то есть на трёх взрослых приходится один житель преклонного возраста).