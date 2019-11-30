Симферополь, , 10:55 — REGNUM Большая часть билетов на первые пассажирские поезда, которые пойдут по новому мосту из Москвы в Крым и обратно уже продана. Об этом 30 ноября сообщила журналистам пресс-служба федеральногогосударственногоунитарногопредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Всего в поезде № 27/28 Москва — Симферополь — Москва 860 пассажирских мест. На 24 декабря в направлении из Москвы в Симферополь продано уже 694 билета (80,7% мест), на 25 декабря пассажирами приобретён уже 741 билет (86,2% мест). Эти данные актуальны на вечер 29 ноября.

На поезд №7/8, который будет курсировать между Симферополем и Санкт-Петербургом, при общем количестве 750 мест на первом поезде уже продано в направлении на полуостров Крым 412 билетов, в обратном направлении 368 билетов. Первый поезд в Крым из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря.

Всего с момента начала продаж билетов на поезда в крымском направлении оформлено 36 тысяч 270 мест, из них «Крымская железная дорога» продала уже 7 тысяч 145 мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что движение грузовых поездов по мосту В Крым начнётся в 2020 году.

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