Черновцы, Украина, , 10:53 — REGNUM В Черновцах на территории местной школы учеником было обнаружено тело 68-летнего пенсионера, совершившего суицид на территории учебного заведения. Об этом 29 ноября сообщает интернет издание «Факты ICTV».

Коллеги погибшего сообщили, что он работал в школе на полставки дворником и жил один. В последнее время пенсионер имел тяжелое материальное положение, о чем сообщал своим сослуживцам. Мужчина имел долги по оплате услуг ЖКХ, за что ему перекрыли подачу газа в квартиру. Кроме того, недавно мужчине была сделана операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве женщина покончила собой из-за мучений, которые она испытывала ввиду того, что имела онкологическое заболевание.

Читайте также: Покончить с мучениями — в Киеве больная раком женщина совершила суицид