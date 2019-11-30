Инсбрук, Австрия, , 10:38 — REGNUM С 1 мая 2020 года туристы в Инсбруке, Австрия, смогут бесплатно путешествовать на общественном транспорте по единой карте Welcome Card, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

О нововведении сообщило бюро по туризму города. Планируется, что льготами смогут воспользоваться все туристы, приехавшие в город на два или более дней включительно. Необходимую карту путешественники смогут взять в гостинице либо у фирмы, предоставляющей место размещения в аренду. Директор Бюро по туризму Карин Зайлер-Лалль пояснила цели этого предложения: «Карта Welcome Card 2020 позволит прорекламировать регион Инсбрук как инновационную и экологичную точку назначения. Включая в нее общественный транспорт, увеличится турпоток в город».

Добавим, что Инсбрук будет первым австрийским городом, по которому туристы смогут ездить на публичном транспорте бесплатно.