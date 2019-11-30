Москва, , 09:33 — REGNUM В медицинские учреждения России в 2019 году обратились более 353 тысяч человек, пострадавших от нападения животных. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что данные приводятся за 10 месяцев уходящего года.

«Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 380 — 450 тыс. человек», — пояснили в ведомстве.

В 2019 году в медицинские организации обращались по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В общем числе случаев на детей до 14 лет пришлось более 98 тыс. обращений.

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