Пекин, , 09:21 — REGNUM Япония незаметно от мирового сообщества стала настоящей ядерной державой, наработав объём топлива, которого хватит для производства 6000 бомб, пишет обозреватель китайского издания Sohu.

В своей публикации автор ссылается на источники, согласно которым ядерное топливо производилось под предлогом развития гражданских атомных электростанций.

Отмечается, что после Второй мировой войны развитие Японии находилось под контролем Соединённых Штатов, однако он скорее был формальным. Поэтому в Токио решили занять более активную позицию на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

Сегодня, по утверждению обозревателя, страна восходящего солнца в случае начала боевых действий сможет быстро создать ядерное оружие достаточное, «чтобы уничтожить крупную державу».

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