Москва, , 08:48 — REGNUM Завоёванный в боксёрском поединке пояс чемпиона боец ММА Александр Емельяненко подарит своей 12-летней дочери, передаёт 30 ноября издание Sport24.

«Это не у меня он есть, это у моей дочки он есть. Подарю его ей», — сказал боец, отвечая на вопрос о том, насколько для него важно иметь пояс чемпиона «Рен ТВ».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, боксёрский поединок бойца ММА Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева проходил 29 ноября в Москве. Он продолжался всего 2,5 минуты, и завершился техническим нокаутом в пользу Емельяненко.

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