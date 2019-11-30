Лондон, , 08:34 — REGNUM Посольство Российской Федерации В Великобритании разъяснило задержание в порту Портленда судна «Джирех» на борту которого находится российский экипаж. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба дипломатической миссии.

Напомним, что судно «Джирех» шло под флагом Нигерии, а на его борту находилась команда из девяти крымчан. Корабль держал курс из Норвегии в Сенегал.

С судовладельцем не все в порядке — компания задолжала экипажу $35 тыс., кроме того морякам не хватает запасов питьевой воды и продовольствия. Экипажу активно помогают благотворительные организации.

Британская береговая охрана сообщила, что задержание судна было произведено после того, как оно потеряло мощность.

По данным российского посольства, каких-то претензий к российским гражданам на борту у Лондона нет. Однако к самому судну и его грузу есть вопросы — задержание связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации.

Посольство держит ситуацию на контроле.