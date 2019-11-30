Москва, , 08:36 — REGNUM Первое за наступившую потепление ожидается в Москве уже к середине будущей недели. Об этом 30 ноября рассказал журналистам и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, начало зимы в Москве будет морозным, температура воздуха ожидается от — 1 до — 3 градусов днём и −3…−5 градусов в ночные часы. Ожидается выпадение лёгкого снега, из которого, по словам метеоролога, «снежную бабу не слепишь», но «глаз радоваться будет».

На дорогах ожидается гололедица, водителям следует быть предельно аккуратными. Зимняя погода с лёгким морозом продержится до 5 декабря.

С 5 декабря в Москве ожидается потепление. Температура воздуха 5 и 6 декабря повысится от — 2 до +3 градусов. При этом ожидаются небольшие осадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в субботу, 30 ноября. Метеорологами объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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