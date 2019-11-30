Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:21 — REGNUM На Ямале 95-летнюю пенсионерку Пугочине Ядне сняли с очереди на жильё из-за отсутствия свидетельства о рождении. Об этом сообщает N24.ru.

Всю жизнь ненка Пугочине Ядне прожила в чуме и лишь два года назад переехала в семью сына в село Находка Тазовского района. Пожилая женщина имеет право на жильё, как представительница коренных малочисленных народов Севера. Год назад родственники помогли ей собрать документы, и пенсионерку даже поставили в первоочередники.

«Но недавно пришел ответ: бабушку сняли с очереди. Отказали ей из-за того, что у неё нет свидетельства о рождении», — сообщила невестка Пугочине Ядне.

Действительно, ещё в 50-х годах прошлого века сгорел сельсовет Находки вместе со всеми архивными документами. Поэтому Пугочине Ядне в своё время не признали труженицей тыла, социальные выплаты она тоже не получает.

В региональном департаменте строительства поясняют, что свидетельство о рождении необходимо для установления национальности пенсионерки.

«Как только суд установит, что Пугочине Янде имеет принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, она вернётся в очередь», — сообщили изданию в ведомстве.