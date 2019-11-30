Москва, , 08:12 — REGNUM Украинского «эксперта», участника шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Кирилла Животовского навсегда выгнали из студии за шутки о евреях.

Во время обсуждения Животовский ответил лидеру еврейских общественных движений Украины Евгению Червоненко неуместной шуткой и евреях, а также не менее неуместным рассуждением.

Пытавшийся показаться оригинальным, Животовский посчитался, ни ведущий, ни гости программы его шутки не оценили.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Куликов сказал, что Животовскому следовало бы быть аккуратнее, и показал ему красную карточку — это значит, что данный «эксперт» больше не появиться в этой телепередаче.

«Выйдите, пожалуйста. Это недопустимо, этого в эфире никогда не будет», — сказал Куликов.

Стоит отметить, что украинские эксперты в эфире российских телеканалов довольно часто позволяют себе совершенно неуместные высказывания, за что их часто выгоняют из тех или иных студий.