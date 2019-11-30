Киев, , 08:14 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Вадиму Альперину. О решении специализированного суда вечером 29 ноября сообщается на странице в социальной сети Twitter украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Альперину избрали меру пресечения в виде заключения сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 70 млн гривен. В том случае, если за Альперина будет внесен залог, он будет обязан сдать паспорта, носить электронный браслет и появляться по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, как сообщает «Украинская правда» Вадим Альперин был задержан сотрудниками национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 27 ноября после того, как он сам пришел к следователям данного ведомства. Как утверждает украинское СМИ со ссылкой на данные следствия, Альперин подозревается в том, что он является главой преступной организации, которая занималась незаконным ввозом в страну товаров путем махинаций. Вадим Альперин подозревается в организации схем по растаможиванию ввозимых на Украину товаров по заниженной стоимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее опубликовал в социальных сетях обращение, в котором просил помочь найти Вадима Альперина или помочь найти ему «дорогу в НАБУ» за что обещал наградить потенциального помощника «ценным подарком». Также Зеленский в своем обращении отметил, что Альперина считают «одним из крестных отцов» контрабанды на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский объявил о награде за поимку «крёстного отца» контрабанды