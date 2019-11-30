Киев, , 08:04 — REGNUM В ближайшее время украинские нотариусы получат право регистрировать браки, а также разводы. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает 29 ноября пресс-служба министерства юстиции.

Малюська сообщил, что в данный момент министерство юстиции сотрудничает с Верховной радой по вопросам расширения перечня функций, которые исполняют нотариусы. В связи с чем сообщается, что «нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы».

ИА REGNUM напоминает, ранее министр юстиции Украины анонсировал возможное появление на Украине частных СИЗО.

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