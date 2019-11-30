Гаага, Нидерланды, , 07:58 — REGNUM Часть заключения международной следственной группы по делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса МН17 передана в окружной суд Гааги. Об этом рассказала представитель суда Иоланде Вайннобель, 29 ноября сообщает Deutsche Welle.

Власти Нидерландов решили рассматривать дело в рамках национального законодательства ввиду того, что большинство пассажиров рейса были гражданами этой страны. Вести процесс будет будет коллегия из пяти судей. Рассмотрение дела начнется 9 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что данные о крушении рейса МН17, которыми владеют российские власти, будут переданы следственным органам Малайзии.

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