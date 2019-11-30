Красноярск, , 07:57 — REGNUM Спасателям и пожарным в Красноярском крае в 2020 году будет выделено дополнительное финансирование, заявил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.

Финансирование жизненно важных для региона служб рассматривалось депутатами в ходе обсуждения проекта бюджета Красноярского края во втором чтении на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан регионального парламента.

Из дополнительных средств 15 млн рублей в 2020 году получит Красноярское государственное казённое учреждение (КГКУ) «Спасатель». Большая часть этих средств пойдёт на закупку мотопомп для откачки воды, мобильных комплексов для пиления льда, гидравлического аварийно-спасательного оборудования, необходимого при дорожно-транспортных происшествиях.

Также примерно 100 млн рублей будет дополнительно выделено на создание двух новых пожарно-спасательных частей, в посёлке Озеро Учум Ужурского района и в посёлке Приморск Балахтинского района, и на приобретение пожарной техники, оборудования, пожарно-технического вооружения.