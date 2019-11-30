Москва, , 07:10 — REGNUM В России было зарегистрировано около 8,3 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 24 ноября. Об этом свидетельствуют данные Росавицаии.

Отмечается, что к 22 октября в России поставили на учет более 1,5 тысяч дронов. При этом только за неделю с 18 по 24 ноября жители РФ зарегистрировали более тысячи беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в России вступил в силу закон, по которому все БПЛА весом от 0,25 до 30 килограммов подлежат обязательной постановке на учет. За незаконный запуск беспилотников грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Легким беспилотникам разрешат взлетать на 150 метров без согласования