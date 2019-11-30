Москва, , 06:51 — REGNUM 30 ноября в Москве ожидается тёплая облачная погода, дождь и мокрый снег, местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в Москве температура воздуха ожидается от +1 °С до +3 °С, в ночь на первое декабря может похолодать до —5 °C.

В Подмосковье температура воздуха будет от —2 °C до +3 °С. Ночью ожидается до —8 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, при порывах до 15 м/с.

В связи с сильным ветром и гололедицей 30 ноября в столице сохраняется объявленный накануне жёлтый уровень опасности.