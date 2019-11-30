Москва, 30 ноября 2019, 06:51 — REGNUM В работе сервиса микроблогов Twitter утром 30 ноября наблюдаются сбои, затрагивающие страны всего мира. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.
Сообщения о неполадках начали поступать с 05:10 по московскому времени. С проблемами столкнулись пользователи Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, США, Японии.
В России трудности испытывали прежде всего жители Москвы.
Большинство жалоб (48%) связано с отсутствием доступа к сайту, часть пользователей (33%) испытывают проблемы при работе мобильного приложения оn Apple, некоторым пользователям (17%) не удаётся добиться работы приложения для Android.
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