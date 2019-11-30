Стокгольм, , 16:26 — REGNUM Афганскому мигранту, приехавшему в Швецию в 2015 году, теперь отказывают в виде на жительство для обучения в школе из-за преступлений, за которые он был ранее осужден. Решение Миграционного трибунала считается прецедентным. Теперь на него могут ссылаться и другие представители государственных органов при отказе на въезд или выдворении нежелательных лиц с территории Швеции. Об этом 29 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

В течение этой недели Миграционный трибунал Швеции рассмотрел кейс одного мигранта и вынес судьбоносный вердикт, в котором говорится, что преступление может являться причиной для отказа в выдаче вида на жительство для учащихся старших классов среднего образования.

«Преступление, за которое он был осужден, считается основанием для отказа в выдаче разрешения на проживание», — говорится в постановлении суда.

«Если существуют такие предвзятые судебные решения, которые, как считается, облегчают изгнание людей за такие вещи, это, безусловно, окажет влияние и даст о себе знать в дальнейшем», — заявил Нильс Полбрант, юрисконсульт, уделяющий особое внимание уголовным делам в отношении молодых людей.