Стокгольм, , 16:15 — REGNUM В 2018 году в Швеции число смертей в результате применения наркотических веществ сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. По данным Национального агентства здравоохранения Швеции, такое снижение связано с меньшим количеством смертей из-за приема опиоидных анальгетиков, содержащих фентанил. Об этом 29 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Меньшее количество смертей свидетельствует о том, что усилия, предпринятые для ограничения доступности данных веществ, дали о себе знать», — заявил следователь Мимми Эрикссон в своем пресс-релизе.

Согласно статистике, в 2018 году было зафиксировано 566 смертельных случаев, связанных с наркотиками, по сравнению с 626 аналогичными смертями в позапрошлом году.

Среди лиц, умерших от передозировки, мужчины составляют 70%. Наиболее распространенной причиной является прием группы опиоидных веществ, к которым относятся как героин, так и фентанил. Эти вещества были обнаружены в крови в 86% случаев употребления наркотиков со смертельным исходом.