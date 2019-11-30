Стокгольм, , 16:14 — REGNUM В Швеции количество продавцов на рынке табачной продукции в этом году сократилось примерно на 16% после введения более высоких налоговых сборов с продавцов. Данная мера является частью правительственных медицинских программ, направленных на борьбу с употреблением табака в стране. Об этом 29 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Сейчас продавать табак слишком дорого. Это стоит более 9000 шведских крон (942 доллара США). Нельзя столько много заработать на сигаретах, чтобы можно было заплатить такую сумму сразу», — поделился Дэвид Варда, владелец минимаркета, который перестал продавать табак из-за высоких налогов.

Согласно нового закону, регулирующему продажу табака на территории Швеции, расходы на проверку и выдачу муниципалитетами лицензий на продажу табачной продукции теперь должны полностью оплачиваться владельцами магазинов, а не налогоплательщиками, как это было ранее.

Из 290 муниципалитетов страны 250 сообщили, что в их регионах 16%, то есть примерно каждый шестой продавец, не обращались за новыми разрешениями на продажу. В основном, речь идет о торговых точках, где табак продавался в качестве дополнения помимо основных товаров. Под эту категорию попали строительные универмаги, кемпинги, таверны и отели.