Стокгольм, , 16:12 — REGNUM В последние годы среди жителей Стокгольма резко возросло чувство личной незащищенности. Это показали результаты последнего социологического опроса, проведенного среди жителей столицы Швеции. Об этом 29 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно последнему социологическому исследованию, доля шведов, которые чувствуют себя неуверенно в Стокгольме, резко увеличилась. С 2011 года доля жителей, которые чувствовали себя небезопасно или боялись выходить на улицу в светлое время суток в своем собственном жилом районе, удвоилась с 11% до 20%.

За тот же период число тех, кто испытывал чувство обеспокоенности в течение вечера, увеличилось с 33% до 44%. Среди женщин этот показатель сейчас составляет 51%.

Хуже всего дело обстоит в Ботчюрке, расположенной в 16 километрах от столицы. Там 62% опрошенных сказали, что боятся гулять по вечерам.

«Чувство незащищенности постоянно возрастало в течение восьми лет, согласно опросам жителей, проведенным по решению административного совет округа», — заявил аналитик административного совета округа Стокгольм Ганхильд Грейсман.