Париж, , 03:12 — REGNUM Любимые кавалерийские сапоги Наполеона Бонапарта были проданы за 117 тысяч евро на аукционе в Париже. Об этом 29 ноября сообщает аукционный дом Drouot на своей странице в Twitter.

«Знаменитые сапоги Наполеона только что купили за €117 208. Поклонников империи всегда много», — говорится в сообщении.

Речь идёт о чёрных кожаных кавалерийских сапогах (ботфортах) 40-го размера, которые Наполеон носил во время нахождения в ссылке на острове Святой Елены. По версии историков, после смерти Наполеона в 1821 году их привёз во Францию адъютант императора генерал Анри Бертран.

Сапоги были изготовлены парижским сапожником Жака с улицы Монмартр и обошлись Наполеону примерно в 80 франков.

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