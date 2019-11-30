Краснодар, , 02:58 — REGNUM Российский хирург Павел Попов рассказал подробности об операции американской девочки с огромным родимым пятном на лице, сообщил 29 ноября Первый канал.

Первые операции прошли в Краснодаре три недели назад и завершились успешно — сегодня с лица Луны сняли повязки.

«Все зажило, кожица становится все более и более телесного цвета. Плюс контуры век уже посветлели», — объяснил хирург.

Он также рассказал, что операции проходили с использованием лазера. Метод, который использовал врач, — фотодинамическая терапия. Перед тем как обработать участок, доктор вводил специальный препарат — сенсибилизатор, и после этого направлял те самые нити лазера на участок, который необходимо удалить.

Такое заболевание, пояснили в клинике, называется меланоцитарный невус. Мать девочки обратилась к российскому хирургу после того, как врачи из США запросили гигантскую сумму, которой семья не располагала.

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