Варшава, , 08:40 — REGNUM 29 ноября президент Польши Анджей Дуда встретился с уполномоченным по гражданским правам Адамом Боднарем. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Как отмечает заместитель главы Канцелярии Президента Польши Павел Муха, в ходе встречи обсуждалась деятельность омбдусмена, в том числе запланированный на декабрь 2019 г. Конгресс по гражданским правам.

Подчеркивается, что на встрече были затронуты и другие темы: проблемы функционирования хосписов; неэффективная деятельность детской психиатрии; участившиеся проявления возрастной дискриминации; дела, связанные с защитой окружающей среды; загруженность пенитенциарных учреждений.

Как отмечается в коммюнике омбудсмена, участники встречи подчеркнули, что при решении каждой из затронутых проблем необходимо взаимодействие всех органов государства.