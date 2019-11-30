Богота, , 16:06 — REGNUM Бывший капрал колумбийской армии Даниэль Гомес был приговорён к 20 годам лишения свободы за убийство бывшего партизана группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) Димара Торреса. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Гомес стал первым колумбийским военным, осуждённым за убийство бывшего партизана. Следствие установило, что 22 апреля капрал Гомес убил Торреса четырьмя выстрелами из винтовки.

Помимо Гомеса, под следствием по убийству бывшего бойца FARC находится подполковник Хорхе Перес.