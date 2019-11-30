Богота, , 16:04 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его правительство продолжит вести национальный диалог, однако отказался удовлетворить основные требования протестующих. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Дуке сразу обозначил, что даже не будет обсуждать возможность отмены налоговой реформы и роспуска полицейского спецподразделения для разгона митингов, действия которого традиционно сопровождаются неоправданной агрессией в отношении мирного населения и нарушениями прав человека.

Президент сослался на то, что данное подразделение «входит в систему правоохранительных органов, служащих колумбийскому обществу», поэтому «его нельзя расформировать».

Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии с 21 ноября.