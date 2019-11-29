Тунис, , 22:27 — REGNUM Более полутора тысяч долларов пожертвовал тунисский премьер-министр Юсеф Шахед в пользу «Клуб Африкэн» — футбольной команды столицы, передаёт 29 ноября «Мозаик ФМ».

Уточняется, что Юсеф Шахед пожертвовал клубу всю свою зарплату за месяц (4 600 тунисских динар). Деньги поступили в ранее созданный фонд по урегулированию финансовых споров.

Отметим, что фонд был создан в помощь команде, поскольку она не может себя поддерживать экономически, имея большие долги.

Напомним, в сентябре в Тунисе прошли президентские выборы, на которых победил беспартийный кандидат Каис Саид. После выборов Юсеф Шахед отправил в отставку министра иностранных дел и министра обороны.

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