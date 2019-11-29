Киев, 29 ноября 2019, 22:10 — REGNUM Организаторы концерта украинской группы «Время и Стекло» отменили выступление во Львове, сообщает delo.ua.
Это было сделано после того, как украинские неонацисты потребовали от группы сделать видеозапись, в которой музыканты обвиняли бы Россию в «агрессии» в Донбассе и назвали бы Крым украинским. Группа отказалась записывать такое.
Организаторы концерта объяснили отмену концерта тем, что группу могут во Львове плохо принять — массовыми возмущениями.
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