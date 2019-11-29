Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).
Ведущий программы Дмитрий Куликов удалил Животовского после его шутки о евреях, которые, по его словам, лукавят, жалуясь на антисемитизм.
Напомним, в сентябре с программы «Кто против?» был удалён украинский гость Вячеслав Ковтун, «пославший» немецкую прессу.
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