Москва, , 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).

Ведущий программы Дмитрий Куликов удалил Животовского после его шутки о евреях, которые, по его словам, лукавят, жалуясь на антисемитизм.

Напомним, в сентябре с программы «Кто против?» был удалён украинский гость Вячеслав Ковтун, «пославший» немецкую прессу.

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