Москва, 29 ноября 2019, 21:30 — REGNUM Претензий к СМИ, которые попали в список Роскомнадзора «за публикацию фейков», у ведомства нет, сообщили 29 ноября в его пресс-службе:
«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет».
Связано это с тем, что приведённые в опубликованном списке нарушения относятся не к публикациям, а к комментариям к ним.
Ведомство пообещало изменить форму реестра в ближайшем будущем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, список СМИ, которые якобы неоднократно распространяли недостоверную информацию, Роскомнадзор опубликовал сегодня, 29 ноября.
Попавшее в список издание РБК опубликовало заявление, в котором сказано, что оно расценило этот материал Роскомнадзора как нанесение ущерба репутации компании.
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