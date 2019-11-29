Москва, , 21:30 — REGNUM Претензий к СМИ, которые попали в список Роскомнадзора «за публикацию фейков», у ведомства нет, сообщили 29 ноября в его пресс-службе:

«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет».

Связано это с тем, что приведённые в опубликованном списке нарушения относятся не к публикациям, а к комментариям к ним.

Ведомство пообещало изменить форму реестра в ближайшем будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список СМИ, которые якобы неоднократно распространяли недостоверную информацию, Роскомнадзор опубликовал сегодня, 29 ноября.

Попавшее в список издание РБК опубликовало заявление, в котором сказано, что оно расценило этот материал Роскомнадзора как нанесение ущерба репутации компании.

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