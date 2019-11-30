Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В ходе большинства проверок в свердловских учебных учреждениях за первые три квартала 2019 года были обнаружены нарушения санитарного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За указанный период ведомство провело 1 тысячу 389 проверок. В 911 случае (65,6%) были выявлены нарушения.

В частности, в организациях не соблюдают требования санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоках, не имеют при себе нужных документах по имеющейся продукции, а также нарушают нормы по хранению продукции и допуску рабочего персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге слегли пять школьников из-за кишечной инфекции. Дети учатся в школе № 197.

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