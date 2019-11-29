Ростов-на-Дону, , 21:13 — REGNUM По решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, подозреваемая в превышении должностных полномочий, отправлена под домашний арест, сообщает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, а в их кабинетах и по месту жительства прошли обыски. По некоторым данным, их подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, выявленном ФАС.

Быковская получила меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года.

Напомним, в октябре представители Федеральной антимонопольной службы заявили об обнаружении в Ростовской области «признаков антиконкурентного соглашения» между должностными лицами и неким «хозяйствующим субъектом» в сфере утилизации медицинских отходов.

Следствие по этому делу продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Против чиновников челябинского Верхнеуральска завели уголовное дело