Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM У пяти учеников школы № 197 в Екатеринбурге обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщает ЕАН.

Из-за происшествия учеников второй смены перевели на дистанционное обучение. За ближайшие выходные в учебном учреждении проведут санитарную обработку помещений, в том числе пищеблока.

Организацией питания в школе № 197 занимается ОО «Школяр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ликвидировал МУП «Золушка» по решению суда. Предприятие «прославилось» после массового отравления учащихся в школах города.

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