Владимир, , 20:54 — REGNUM Во Владимирской области до сих пор не завершён конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО для кластера №2. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В рамках новой схемы область поделили на три кластера, оператора для каждого из которых выбирали через конкурс. Кластер №1 с 1 декабря будет обслуживать компания «Хартия», кластер №3 — «Эко-транс». Кластер №2, в который входят города Владимир, Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, до сих пор остаётся без оператора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, другие участники конкурса оспорили его итоги через Федеральную антимонопольную службу, которая до сих пор не вынесла решения. Реформа обращения с ТКО в кластере №2 начнёт действовать позже. При этом в администрации заверили, что это произойдёт не позже 1 января 2020 года.

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