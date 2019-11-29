Владимир, , 20:43 — REGNUM Во Владимирской области с 1 декабря начнёт действовать новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Первым региональным оператором станет компания «Хартия». Она будет работать в Александровском, Кольчугинском, Киржачском, Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском районах

Обслуживать города Муром и Гусь-Хрустальный, а также Меленковский, Муромский и Селивановский районы будет компания «Эко-Транс».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области опубликовали схему обращения с ТБО

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области до сих пор не хватает одного «мусорного» оператора