Владимир, , 20:35 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» приобрели 16 мобильных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На эти цели выделили более 144 миллионов рублей. Из федерального бюджета было направлено 118,2 млн рублей, из областного — 26,5 млн.

До конца 2019 года регион получит ещё один мобильный медицинский комплекс.

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