Челябинск, , 20:23 — REGNUM В Челябинской области мошенники от имени работников силовых структур вымогают деньги у бизнесменов и директоров предприятий. С 25 ноября такие случаи выявлены в трёх муниципалитетах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданам звонят под видом должностных лиц. Деньги вытягивают за «улаживание» вопросов, связанных с надзорными проверками.

В прокуратуре предостерегают: клевать на такие удочки не стоит. О фактах таких звонков предлагают сообщать в надзорное ведомство или в полицию.