Тетово, , 15:53 — REGNUM 29 ноября ученики средней медицинской школы «Никола Штейн» в македонском городе Тетово развернули гигантский албанский флаг в честь дня независимости Албании, который также называют Днем флага.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, таким образом школьники выразили свою солидарность жертвам трагедии, поразившей страну.

Вот с какими словами обратились албанские школьники в Македонии к жителям Албании:

«День флага застал тебя потрясенной, но не пораженной, о наша Албания! Твоя боль — наша боль, и она объединила всех албанцев по всему миру. В этот мрачный ноябрьский день, среди страданий и молитв, мы, ученики средней медицинской школы, чувствуем боль вместе с вами!

Держись, Албания, держись, ведь ты не можешь сломаться!».

Напомним, албанцы составляют более четверти населения Северной Македонии.

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