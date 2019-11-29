Москва, 29 ноября 2019, 19:52 — REGNUM С момента запуска линии Московского центрального кольца этой линией воспользовались уже 400 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что «юбилейный» 400-миллионный пассажир воспользовался станцией МЦК «Деловой центр» днём 29 ноября.
При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что число пассажиров МЦК растёт: в 2016 году линией пользовались в среднем 273 тысячи человек ежедневно, сегодня же эта цифра перевалила отметку 500 тысяч.