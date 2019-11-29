Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора высказалось категорически против возможного возвращения к использованию химических реагентов на улицах Петербурга в зимний период.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что ливневая канализация в городе не проходит очистку, поэтому использование реагентов приведет к попаданию опасных веществ в реки и каналы города, негативным образом скажется на их экологическом состоянии.

Как ранее сообщиличиновники Смольного, в городе заготовлено 100 тыс. тонн технической соли, что в пять раз больше, чем в зимний период 2018—2019 годов. При необходимости могут быть использованы 50%-ная песко-соляная смесь или техническая соль в чистом виде.

По мнению Росприроднадзора, использование песко-соляной смеси и расчистки дорог от снега и наледи без применения специальных реагентов снижает риски загрязнения водных объектов Петербурга.

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Ранее в Смольном подтвердили, что дорожные службы во время снегопадов будут заниматься, прежде всего, сметанием снега, сгребанием его в валы и последующим вывозом на снегоплавильные и снегоприемные пункты.

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