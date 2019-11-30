Сеул, , 16:00 — REGNUM Южная Корея признана одной из самых демократических стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В то же время, Северная Корея является одной из стран с самым низким уровнем развития демократии в мире. Согласно докладу Международного института исследования демократии и содействия выборам, Южная Корея продемонстрировала высокие результаты по всем пяти пунктам, характеризующим высокий уровень демократии в стране: представительное правительство, основные права человека, общественный контроль над правительством, беспристрастное государственное управление и активное вовлечение в политику гражданского общества. Из всех ранних демократий третьей волны, то есть тех стран, которые перешли к демократии в период между 1975 и 2000 годами, Республика Корея и Тайвань достигли самых высоких успехов.

Между тем, Северная Корея заняла одно из самых низких мест по индексу демократии, наряду с такими странами, как Камбоджа, Китай и Таиланд.