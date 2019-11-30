Сеул, , 15:55 — REGNUM За последние пять лет число молодых южнокорейцев, страдающих от депрессии, выросло почти в два раза. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным медицинских страховых компаний, в 2018 году примерно у 98 400 человек в возрасте от 20 лет была диагностирована депрессия. Для сравнения, в 2014 году было зафиксировано около 50 000 подобных случаев. Всего в 2019 году примерно 752 000 южнокорейцев с признаками депрессии обратились к профессионалам за психологической помощью, что на 28% больше, чем пять лет назад. Больше всего людей, страдающих от депрессии, — это люди в возрасте от 50−60 лет. Эксперты полагают, что причиной негативной динамики являются социальные сложности: высокая стоимость жилья, отсутствие пары, стресс на учебе или работе.

При этом, в связи с увеличением числа пациентов, расходы на лечение болезни в 2018 году выросли до 281,7 млн долларов, в то время как в 2014 году эта цифра составляла лишь 18,9 млн долларов.