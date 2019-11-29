Сиэтл, США, , 19:11 — REGNUM Крупнейшие в мире онлайн-площадки для торговли были уличены активистами в продаже косметики, содержащей ртуть. Об этом сообщает The Blueprint.

Активисты провели эксперимент и заказали более 100 различных косметических средств из разных точек. Целых 60% при проверке содержали опаснейший элемент — ртуть, о чем не было указано ни на одной упаковке. Компании уже отреагировали на данное происшествие: Amazon сняли все опасные бренды с продажи, а eBay сообщили о большой проверке.

Однако, по мнению некоторых экспертов, это не является эффективными мерами борьбы со сложившейся проблемой, ведь ее причины лежат намного глубже. Так, активистка Джанет Надельман прокомментировала: «Все эти случаи — лишь верхушка айсберга глобальной проблемы. Компании вроде Amazon не могут проследить цепочку поставки продуктов, чтобы убедиться в безопасности их использования. Поэтому они должны нанимать специалистов, которые будут контролировать подобные вещи».