Челябинск, , 19:09 — REGNUM В Челябинске 11 членов организованной преступной группы отданы под суд за мошенничества в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Им вменяют само мошенничество, а также участие в преступном сообществе. Следователи считают, что в эту группу входили риелторы, а также сотрудники одного из банков и специалисты-оценщики недвижимости. В 2013—2014 годах в разных офисах банка они оформляли лиц незаконные кредитные договоры на покупку недвижимости по программе «Приобретение готового жилья» на подставных лиц. При этом в банк сдавали фиктивные документы.

Всего за это время они совершили 20 таких эпизодов на более 37,2 млн рублей. Их имущество в сумме 24,7 млн арестовано. Дело рассмотрит Тракторозаводский райсуд.