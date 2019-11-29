Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Шипулин («Единая Россия») не причастен к скандалу с простоявшими на морозе школьниками в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом сообщает «Ура.ру».

Ранее избранника обвинили в том, что школьников заставили 40 минут стоять на холоде ради приезда Шипулина.

Парламентарий направил письмо, в котором опроверг свою вину. Избранник подчеркнул, что узнал о скандале из соцсетей.

«Я прибыл к ребятам вовремя. Кто и зачем вывел их на улицу так рано, не знаю», — написал Шипулин.

Виноватых депутат искать не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, избранник прибыл в Краснотурьинск для открытие недостроенного стадиона. В торжественной церемонии также участвовал глава города.

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